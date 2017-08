YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. ...

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek:

MALATYA (İHA) - İspendere İçmelerinde incelemelerde bulunan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek, "İspendere İçmeleri çok heyecan veren bir proje. Bu projenin ileriye dönük sonuçlarının çok ses getireceğine ve Türkiye için örnek teşkil edeceğine inanıyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, beraberinde Turgut Özal Tıp Merkezi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinin açılışına katılan DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet Ulvi Zeybek, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tuğrul Cabıoğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ve Battalgazi Belediyesi yetkilileri ile birlikte İspendere İçmelerinde incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında açıklamada bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmelerinde sürdürülen çalışmalara dikkat çekerek, "Burada gerekli inceleme ve araştırmalar hep birlikte yapılıyor. İnşallah burası sadece Malatya'ya değil, bölgeye ve ülkeye hizmet edebilecek bir şifa merkezi olacak. Burada aynı zamanda mesire ve piknik alanı ve sportif bir alan oluşturma noktasında da bir çalışmamız var. Bu çalışmamız ben inanıyorum ki hem Malatyamıza, hem ülkemize hayırlı neticeler getirecektir" dedi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, İspendere İçmelerinin sağlık turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyleyerek, "Turgut Özal Tıp Merkezimizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezimizi açtık. Orada artık bütün geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi yöntemleri uygulamaya, insanımıza hizmet etmeye başladık. Her bir alanı tek tek uygulayacağız. Arkasından buraya geldik. Burayı Battalgazi Belediyemiz çok güzel bir dinlenme ve sağlık alanı, şifa tesisi ve rekreasyon alanı haline getirme çalışmalarına başladılar. Ve bu çalışmaları yapıyorlar. Burada geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın bazı alanlarının büyük bir merkezini kuracağız. Ve sağlık turizmi sadece Malatya'daki insanlarımıza hizmet veren bir merkez değil, ülkemizin her tarafından, hatta daha da önemlisi sağlık turizmi deyince ülkemiz dışından yabancı turistlerin geldiği, şifa bulduğu bir merkez haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı da, İspendere İçmelerinin önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Türkiye çapında 330 civarında özel sektör ve devlet hastanesi bünyemizde ünitemiz var. Malatya'da da şu an çok farklı bir adım atıldı. İnşallah biz de bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek ise, "Tıbbi bitkiler ve Fitoterapi, yani bitkilerle tedavi benim alanım. Aynı zamanda onun bir kolu olan Aroma Terapi de benim uzmanlık alanım. Bu yörenin kapalı bir havza olması buranın en büyük şansı. Çok heyecan verici bir proje. Bu projenin ileriye dönük sonuçlarının çok ses getireceğine ve Türkiye için örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Bizlere düşen görev burada hangi tedavi edici bilgilerin bulunduğunun önce bir envanterinin çıkarılması gerekecek. Yapılacak çok şey var. Bir taraftan biz de yardımcı olmaya gayret sarf ederiz. Ben bir bilim insanı olarak Belediye Başkanımızı kutluyorum. Böyle bir işe soyunup bu işe ciddi olarak ele aldığı için. Belediye ile Üniversitenin birlikte çalışması da büyük bir şans" ifadelerine yer verdi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Cabıoğlu da, "Battalgazi Belediyemizin Üniversitemizle birlikte bu tür bölgeleri bir yandan turizme açması, bir yandan değerlendirmesini Türkiye açısından büyük kazanç olarak değerlendiriyorum. Bir de olaya Üniversite ile Kamu'nun işbirliği ile bilimsel çerçevede yaklaşmak Türkiye'yi daha ileriye götürecek" dedi.

Son olarak konuşan DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ise, kalkınmanın önemine dikkat çekerek, "2023 yılında ülkemizin sağlık turizmden hedeflediği gelir 20 milyar dolar. 2010 yılında Türkiye'ye giren sağlık turizmi için giren gelir 100 bin civarında. 2015 yılında bu rakam 600 bin civarına yükselmiş. Çok iyi bir trend var. İvme iyi gidiyor. Dolayısıyla 2023 Ulusal Hedefleri açısından en yakın hedefe ulaşabileceğimiz sektörlerden birisi de Sağlık Turizm Sektörü gibi duruyor. Bu açıdan Başkanımıza ve Rektörümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Normal şartlar altında hiç kimse 'Burayı sağlık turizmine açayım, uğraşayım' diye gayret etmez" diye konuştu.

15.08.2017

