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Kahta Devlet Hastanesi çalışanları bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Abdulkadir Dost, hastane çalışanlarıyla bir araya gelerek hastanenin genel durumuna yönelik bir toplantı düzenledi.

Başhekim Dost, sağlık hizmetlerinde yenilikçi, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet devamlılığının sağlanması amacıyla veri giriş, temizlik ve güvenlik hizmetlerinde görev yapan hastane çalışanları ile bir araya geldi. Hasta ve yakınları ile yapılan anketlerden elde edilen verilerin değerlendirildiği toplantıda vatandaşlardan gelen öneri ve istekler de paylaşıldı. Çalışanların güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasının büyük önem arz ettiğini ifade eden Başhekim Dost, vatandaşların da daima memnun ayrılması için "Hep birlikte daha iyi çözümler üretmeliyiz. İşini severek ve içinden gelerek yapanlar her zaman kaliteli işler yapmış ve topluma daha faydalı olmuşlardır. Bu sebeple işimize sımsıkı sarılmalı ve hastalarımızın çok daha memnun ayrılmasını sağlamalıyız. Sizin göreviniz sadece hastalarımızın iş ve işlemlerini halletmek değil, onların sesine kulak vermek, onları dinlemek ve daha iyi yardımcı olabilmektir. Ancak bu şekilde memnuniyet oranımızı en üst seviyelere taşıyabiliriz" dedi.

Kahta Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Başhekim Yardımcısı İshak Karakurt, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Celalettin İnal, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Özlem Halvacı, Otelcilik Hizmetleri Sorumlusu Fatma Uysal ve birim sorumluları katıldı.

(HT-SD-Y)



15.08.2017 15:51:00 TSI

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