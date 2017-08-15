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Diyetisyen Alış'tan bebekler için beslenme önerisi

15 Ağustos 2017 Salı, 15:51
Diyetisyen Alış'tan bebekler için beslenme önerisi
Diyetisyen Alış'tan bebekler için beslenme önerisi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Halk Sağlığında görevli Beslenme ve Diyet Uzmanı Bilge Alış, yeni doğan bebekler için beslenme önerilerinde bulundu.
Yeni doğan bebeğin beslenmesi ve tamamlayıcı besinlere geçiş ve 0-2 yaş grubundakiler için beslenme önerilerinde bulunan Alış, ilk altı ayda bebeklerin nasıl beslenmesi gerektiğine yönelik bilgiler verdi. Doğumdan iki yaşın sonuna kadar devam eden dönem, çocuklarda büyüme-gelişmenin en hızlı olduğu dönemlerin olduğunu belirten Alış, "Yaşama sağlıklı başlangıç için en kritik dönemdir. Bu nedenle, süt çocuğu ve küçük çocukların beslenmesiyle ilgili alışkanlıkların bu dönemde kazandırılması ve annelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yeni doğan bir bebek için en uygun besin anne sütüdür. Anne sütü bebeğin sağlıklı olması, tüm besin öğeleri gereksinmelerini karşılaması, kolaylıkla sindirilebilmesi ve enfeksiyonlara karşı koruması açısından yeri doldurulamaz bir besindir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmelidir, anne sütünden başka herhangi bir gıda verilmemelidir. Eğer anne sütünüz gelmiyorsa ya da herhangi bir sağlık probleminiz varsa önce doktora başvurmalı daha sonra da diyetisyen eşliğinde bebeğinizin beslenme planı yapılmalıdır. Tamamlayıcı beslenme; anne sütüne ilave olarak bebeğin yaşına, gereksinmesine uygun diğer besinlerin verilmesidir. Verilen bu besinlere de tamamlayıcı besin denir. Tamamlayıcı beslenme süresince, bebekler yavaş yavaş ailenin yediği besinleri yemeğe alıştırılmalıdır. Bu sürecin sonunda 2 yaş anne sütü aile besinleri ile tamamen yer değiştirmiş olur. Ancak bebek 2 yaşına gelinceye dek sadece keyif amacıyla emse bile emzirmeye bebeğin psikolojik gelişimi için devam edilmelidir. 6. aydan sonra büyümenin hızla devam etmesi ve daha aktif hale gelmesi nedeniyle anne sütü, bebeğin besin ihtiyacını karşılayamamaya başlar. Tamamlayıcı beslenme, anne sütünden sağlanan ile bebeğin gereksinimi arasındaki boşluğu doldurarak besinsel gereksinmelerin karşılanmasını sağlar. Eğer bebeğin artan besin öğesi ve enerji ihtiyacı karşılanamazsa büyümesi yavaşlar ya da durur" diye konuştu.
(MSA-Y)

15.08.2017 15:53:31 TSI
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