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Ordu'dan 769 kişi hacca gidiyor

- Bu yıl Ordu'dan 27'si şehit ve gazi yakını olmak üzere 769 kişi kutsal topraklara gidecek



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, bu sene Ordu'dan 769 kişinin hacca gideceğini söyledi.

Müftü Öztürk yaptığı açıklamada, 769 kişinin yanı sıra çeşitli unvanlarda 39 din görevlisinin de hac mevsimi boyunca kutsal topraklarda hacı adaylarına hizmet vermek üzere görevli olduklarını ifade etti. Müftü Öztürk, "Ordu il genelinde 2017 yılı için yeni kayıt yaptıran hacı adayı sayımız 3 bin 69 kişidir. Hacca gitmek üzere yıllar itibariyle müracaat edip sıra bekleyen toplam hacı adayı sayımız 16 bin 732'dir. 2017 yılı Hac organizasyonu kapsamında bu sene Ordu ilinden 769 kişi hacca gidecektir. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız aldığı bir karar ile şehit ve gazi yakınlarını kurasız olarak hacca götürmektedir. Bu sene ilimizden hacca gidecek 769 kişinin arasında bu bağlamda 27 şehit ve gazi yakını bulunmaktadır" bilgilerini verdi.

Öztürk, Ordu'dan kutsal topraklara 3 kafilenin gideceğini, ilk kafilenin 17 Ağustos Cuma akşamı saat 23.00'te İl Müftülüğü bahçesinde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından 18 Ağustos Cuma günü saat 04.55'te Ordu-Giresun Havalimanından Medine'ye hareket edeceğini, son hac kafilesinin ise 22 Ağustos Salı günü yine Ordu-Giresun Havalimanından saat 13.25'te Cidde havalimanına Mekke'ye gideceğini kaydetti.

Öztürk, kutsal topraklarda hac görevlerini yerine getiren hacılardan ilk kafilenin 21 Eylül Perşembe günü Ordu'ya dönüş yapacağını kaydetti.

(MAK-SLH-Y)



15.08.2017 15:58:44 TSI

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