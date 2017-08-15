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Turizm Bakanlığı heyetinden, Başkan Alemdar'a ziyaret



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın turizm potansiyelini arttırmak için temaslarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı araştırma heyeti, çalışmalar kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz'ın da yer aldığı ziyarette Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan'daki kültürel varlıkların yanı sıra hayata geçirecekleri projeleri de heyetle paylaştı. Serdivan olarak kültür ve turizm noktasında güzel çalışmalara imza atmaya devam ettiklerinin altını çizen Alemdar, Jüstinyen Köprüsü, Serdivan Gölpark gibi tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra yamaç paraşütü, off road gibi sportif etkinliklerle de Serdivan'ın var olan potansiyelini değerlendirdiklerini ve vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı heyetin, Sakarya genelinde destinasyon çalışmaları yürüttüğünü kaydeden yetkililer, misafirperverliğinden dolayı Başkan Alemdar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(BCT-GY-Y)



15.08.2017 15:59:32 TSI

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