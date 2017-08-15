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TKÜUGD: "PKK Kerkük'te refanduma katilacak"



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Başkanı Güngör Yavuzaslan, Irak'ın kuzeyinde IBKY tarafından yapılmak istenen bağımsızlık referandumuna PKK'lıların da katılacağını belirtti.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı ve Kerkük'ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan, 10 Ağustos'ta Kerkük'e gerçekleştirdiği çalışma ziyareti ardından yazılı açıklamada bulundu. Yavuzaslan, "Irak kuzeyinde yapılması planlanan bağımsızlık referandumunda hem Sincar'daki PKKlılar hem de Kerkük içine vali tarafından getirilen PKKlılar aileleriyle katılacaklar. Kerkük Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum için hiçbir liste hazırlığı ya da çalışması yok. Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Erbil'den Kerkük'e getireceği seçim komisyonu ile referandumun yapılması planlanıyor. Türkmen ve Arapların boykotu ile oylama bu komisyonun listesi ile yapılacak. Kerkük Valisi emri ile PKKlılar aileleriyle oylamaya katılması planlanıyor" dedi.

PKK'lılara Kerkük'te oldukça rahat hareket edebildiklerini belirten Güngör Yavuzaslan, "Vali Necmettin Kerim makamında terör örgütünün bazı yöneticilerini ağırladı. Kerim, 2013 Eylül'ünde de Kandil'e giderek örgütün dağdaki lideri Cemil Bayık ve yönetimde yer alan Sabri Ok ile Öcalan posterleri altında buluşmuştu. Bugün Kerkük'te İmam Kasım ve İskan mahallelerinde artık PKK'lılar yerleşmiş durumda" diye konuştu.

(AY-GY-Y)



15.08.2017 16:03:58 TSI

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