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Tramvay yapım çalışmaları sürüyor

15 Ağustos 2017 Salı, 16:03
Tramvay yapım çalışmaları sürüyor
Tramvay yapım çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce İstanbul caddesinde hizmete girecek olan nostaljik tramvay için kanal açma çalışmaları Kültür mahallesinde bulunan AVM önüne kadar geldi.
Araç trafiğine kapatılan İstanbul caddesinde tramvay yolu için kanal açma çalışmalarına başlandı. Düzce Belediyesi Fen İşleri müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul caddesinde 950 metrelik bölümde kanal açılıyor. Tramvay, Atatürk bulvarından başlayacak ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar gidecek. İstanbul caddesi boyunca uzanacak olan tramvay yolu Atatürk bulvarından batı istikametine doğru sol şeritte yer alacak.
(TT-GY-Y)

15.08.2017 16:04:40 TSI
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