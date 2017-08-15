YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Toçoğlu, YERELSEN Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı

Başkan Toçoğlu, YERELSEN Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası'nın (YERELSEN) 5. Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı.

Olağanüstü Genel Kurul'da konuşan Başkan Toçoğlu, "12 yıllık geçmişimizde üyelerimize yönelik toplu iş sözleşmeleri, eğitim programları, danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere birçok önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Şunu açık bir şekilde ifade etmek isterim; Türkiye'nin hemen her yerinde pek çok önemli projeye imza atan kendi alanında önemli bir sendikayız. İşveren sendikacılığı alanında çok önemli bir boşluğu doldurduğumuzun bilincindeyiz" dedi.

Başkan Toçoğlu, "Üyelerimizin inancı ve desteğiyle çalışmalarının çıtası yükselten, Avrupa Birliğinden aldığı projeleri başarıyla uygulayan ve 29 ilde toplam 87 üyesi bulunan bir sendika olarak bugün Kamu işverenleri alanında Türkiye'nin en güçlü sendikaları arasındayız. Elbette ki buraya kolay gelmedik. Çeşitli zorluklarla karşılaştık. Dönem dönem farklı sıkıntılar yaşadık. Ancak Allah'a hamdolsun hiçbir zaman kararlığımızı kaybetmedik. Bu gayret, hamdolsun ki bugün bizi kamu işverenleri sendikası alanında referans alınacak bir kurum durumuna getirmiştir" diye konuştu.

Toçoğlu, "Bugün YERELSEN sözüne itibar edilen, danışmanlık alanında kendisine başvurulan kurumsal bir marka haline gelmiştir. Samimi gayretleri ile katkıda bulunan üyelerimize, Belediye Başkanlarımıza ve sendika çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde sendikamız, ülke genelinde daha fazla örgütlenmiş olarak yükselişini sürdürecektir. Bu vesileyle Olağanüstü Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

(BCT-GY-Y)



15.08.2017 16:05:21 TSI

NNNN

