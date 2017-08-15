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Sigorta acenteleri kapanma noktasında

15 Ağustos 2017 Salı, 16:05
Sigorta acenteleri kapanma noktasında
Sigorta acenteleri kapanma noktasında

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 41 Nolu Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi üyeleri sigorta sektöründe kaos yaşandığını belirterek, sorunlara çözüm bulunmazsa birçok sigorta acentesinin kepenk kapatmak zorunda kalacağı konusunda yetkilileri uyardı.
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, sektörel sıkıntılarını dile getirmeye ve çözüm bulmaya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 41 Nolu Sigorta Acenteleri Meslek Komite üyeleri ile bir araya geldi. Yapılan istişare toplantısında Başkan Hıdıroğlu sigorta şirketleri ile Hazine Müsteşarlığı arasında yaşanan uyuşmazlığın sigorta acentelerini zor durumda bıraktığını dile getirerek yetkililerden çözüm için destek istedi. Hıdıroğlu, "Bilindiği üzere 12 Nisan 2017 de trafik sigortasında tavan prim uygulanmaya başladı. Ancak sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığının başlattığı bu tavan prim uygulamasından pek memnun kalmayarak sigorta acentelerinin trafik sigorta poliçesi kesmesini engelleyecek uygulamalar yaptılar. Bu olumsuz durum Temmuz/2017 ortalarına kadar devam etti. Nihayetinde Hazine Müsteşarlığı 11 Temmuz 2017 de yönetmelik değişikliği yaparak "Riskli Sigortalar Havuzu" kurdu. Uymayan Sigorta Şirketlerine ekran kapatmadan, ruhsat iptaline varıncaya kadar cezai müeyyideler getirdi.Tüm bunlara rağmen Sigorta Şirketleri zarar ettiklerini söylüyor. Hazine Müsteşarlığı ise Sigorta Şirketlerin zarar etmediklerini belirtiyor. Hazine ile Sigorta Şirketleri arasındaki uyuşmazlığın halen devam ediyor olması hem sektörü hem de sektörden hizmet alan vatandaşı zor durumda bırakıyor" dedi.
"Hazine Müsteşarlığı ile sigorta şirketleri masaya oturmalı"
Hıdıroğlu, Hazine Müsteşarlığı ile Sigorta şirketlerinin daha da gecikmeden masaya yeniden oturup, meseleye köklü bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Ülke genelinde irili ufaklı 16.000'e yakın sigorta acentesi faaliyet göstermektedir. Yanında çalışan teknik personelleri ve aileleri ile birlikte toplamda 200 bin kişi mesleğinden, ekmeğinden olabilir. Buna müsaade edilmemelidir" ifadelerini kullandı.
Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği (GASAD) Başkanı ve GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sami Akay ise,"Yaşanan uyuşmazlık, değil yeni bir poliçe kesmeyi, yenilemeleri dahi yapmamızı engelliyor. Üstelik trafik sigortasındaki bu kaos devam ederken şimdi de bir başka zorunlu sigorta Hekim Sorumluluk Sigortalarında da sigorta şirketleri aynı tutumu sergilemeye başladılar.Mesleği Sigorta Acenteliği olan, bu işten ekmek yiyen, ailesinin nafakasını bu meslekten temin eden sigorta acentelerinin işleri içler acısı bir duruma geldi. Sürekli iş kaybına uğradılar, giderlerini karşılayamaz duruma geldiler. Birçok sigorta acentesi giderlerini kısmak için elemanlarını işten çıkardı. Eğer bu kaos daha da sürer, belirsizlik devam ederse, kısa bir sürede köklü bir çözüm bulunamazsa; korkarım ki, birçok sigorta acentesi ödeme güçlüğü içine sürüklenecek, icra kapıya dayanacak ve nihayetinde kepenk kapatıp kendilerine başka iş aramak zorunda kalacaklardır" diye konuştu.
(SD-Y)

15.08.2017 16:07:27 TSI
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