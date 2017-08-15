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Başkan Berge'den VASKİ'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Emre Çayırlı'yı ziyaret etti.

Peynirciler Çarşısı esnafı ile birlikte VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Çayırlı'yı makamında ziyaret eden Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, esnafın sorunlarını dile getirdi. Esnafın özellikle su ve altyapı sorunları hakkında Çayırlı'ya bilgi veren Başkan Berge, "Müdürümüz sorunlarımızı dinledi ve gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Kendisinin de bizzat konunun takipçisi olacağını dile getiren VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Çayırlı başta olmak üzere tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

(ATL-MSA-Y)



15.08.2017 16:07:34 TSI

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