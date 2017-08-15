YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Faik Baysal yeni döneme hazırlanıyor

Faik Baysal yeni döneme hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Faik Baysal Kütüphanesi, yeni dönemde de çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi, Kentpark içerisinde bulunan binasında, 20 binden fazla eser ve 10 bine yakın üyesiyle hizmet sunmaya devam ediyor. Sakaryalı kitapseverlerin uğrak noktası olan ve haftanın her günü açık olan kütüphane, bünyesinde edebiyat, tarih, felsefe, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve daha birçok alanda binlerce eser barındırıyor.

Yeni sezonda da çeşitli kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacaklarını belirten Faik Baysal Kütüphanesi Sorumlusu Çetin Şahin, "Geçtiğimiz dönem kütüphanemizde okur-yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri düzenlemiştik. Yeni dönemde de yazarlar, fikir adamları ve edebiyatçıları kütüphanemizde ağırlayarak kültür sanat dostları ile buluşturacağız" dedi.

Talepler doğrultusunda kütüphaneye yeni kitapları da kütüphanenin bünyesine dahil ettiklerini söyleyen Şahin, "Böylece kütüphanemizi devamlı olarak zenginleştiriyoruz. Kitap bağışı kabul ediyoruz. Bağışlanan kitapları toplayıp, kitaba ulaşımı zor olan çocuklarımızla buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızı da ellerinde olan kitapları kütüphanemize bağışlayarak bu sosyal sorumluluk projemize destek olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)



15.08.2017 16:07:59 TSI

NNNN

