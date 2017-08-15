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Kızılay Kastamonu Şubesi'nden kurban bağışı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, yaklaşan kurban bayramı öncesi "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla stant açarak, vatandaşlara kurban bağışı konusunda çağrıda bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Muhsin Emeksizoğlu, yaklaşan kurban bayramı öncesi hayırsever vatandaşlara kurban bağışında bulunması için çağrı yaptı. Türk Kızılayı "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla Kurban Bayramı arifesine kadar hayırsever vatandaşlardan kurban bağışı alacak. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşları stantlarına ve şubelerine beklediklerini ifade etti. Geçtiğimiz yıl 99 yurt dışından ve 102 yurt içinden kurban bağışı aldıklarını ifade eden Emeksizoğlu, "Geçtiğimiz yıl 201 kurban bağışı aldık. Bu yıl sayının 250 olmasını bekliyoruz. Kurban bağışı olarak vatandaşlarımız yurtiçi 1 hisse kurban vekaleti olarak 735 TL, yurtdışı kurban vekaleti için ise 500 TL vekalet ücreti bağışında bulunacak. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızı standımıza veya şubemize bekliyoruz" diye konuştu.

Kızılay'ın "Kurban'da Kızılay Modeli" sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebileceklerini kaydeden Emeksizoğlu, "Kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu veterinerleri tarafından seçilerek kurumun modern kombinalarında vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere noter huzurunda din görevlileri, veterinerler de eşlik edeceklerdir. 2016 yılında kesilen kurban paylarından ilçeler hariç sadece Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylere 600 muhtaç aileye kuşbaşı ve kavurma şubemiz aracılığıyla dağıtılmıştır. Şubemize gelen her bir bağış için 1 kurban 10 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırmak demektir" şeklinde konuştu.

Vekaletle bağışlanan kurbanların İslami şartlara uygun olarak kesimlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Emeksizoğlu, kurban etlerinden elde edilen kavurmalar konserve haline getirilerek 800 gram teneke kutularına konduğunu ve ihtiyaç sahiplerine Kızılay ekipleri tarafından dağıtıldığını söyledi.

(Vİ-GY-Y)



15.08.2017 16:13:51 TSI

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