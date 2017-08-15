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Amed Sportif yüzme branşında faaliyetlere başladı



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, spor branşlarına yüzmeyi de ekledi.

Diyarbakırlı yüzücü Hüseyin Nazlı'yı bünyesine katan yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, böylece yüzme dalında da faaliyetlerine başlamış oldu. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, başarılı sporcunun bundan böyle takımları bünyesinde çalışmalarını ve sportif faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı sporcunun Amed Sportif Faaliyetler'de olmasının mutluluğu yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Hüseyin gibi başarılı ve yetenekli sporcu kardeşlerimizi aramıza görmekten kıvanç duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Amedspor tüm spor dallarında, imkanları ölçüsünde bölgemizdeki başarılı sporculara destek verecektir" denildi.

Başarılı yüzücü Hüseyin Nazlı ise, bundan sonra Amedspor adına kulaç atacağını belirterek çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Nazlı, Amedspor ismini yüzme branşında da bir marka haline getirerek, bölgedeki gençlere de yeni bir ufuk açmak istediğini belirtti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışmasını 33'üncü sırada bitiren Hüseyin Nazlı, kıtalar arası yüzücü unvanını kazandı. Nazlı, Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından 28'incisi düzenlenen ve 49 ülkeden 541 sporcunun yer aldığı Samsung Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme 33'üncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

(MÇ-MP-Y)



15.08.2017 16:14:15 TSI

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