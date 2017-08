YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Dundar'dan başarılı öğrencilere Ankara tatili

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim görürken fen lisesini kazanan başarılı öğrencileri makamında kabul etti.

Geçen dönem sınavlara girerek değişik fen liselerini kazan kız öğrenciler, okul müdürleri Yaşar Çınarcı ile Kaymakam Dundar'a desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular. Kız öğrenciler, sınav öncesinde kendileriyle sık sık ilgilenen ve ziyaret eden Dundar'a teşekkür ederek, "Size verebileceğimiz en büyük ödülün fen lisesini kazanma müjdesini vermektir" dediler.

Kaymakam Dundar'dan ödül olarak Ankara'ya tatil sözünü alan kız öğrencilerin mutlulukları adeta gözlerinden okundu.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ise, Çaldıran ilçesinde eğitim gören tüm öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, "İlçemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için belediye ve kaymakamlık olarak tüm imkanlarımızı sefer etmiş durumdayız. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın başarıya ulaşması gerekir. Her sınav öncesi okullarımızı ziyaret ederek, öğrencilerimize gerekli her türlü yardımları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İlçemiz Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerimizin fen liselerini kazanmaları bizleri çok mutlu etmiştir. Öğrencilerimiz, bizlere verecekleri en büyük ödülü başarı göstererek verdiler. Bu öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarısının devamını üniversitede de görmek istiyoruz inşallah. Bu öğrencilerimize ödül olarak okullar açılmadan önce Ankara'ya beş günlük tatile göndereceğiz. Devlet olarak her zaman başarının yanındayız" dedi.

