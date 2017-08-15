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Gemerek'te doğalgaz çalışmaları sürüyor

15 Ağustos 2017 Salı, 16:16
Gemerek'te doğalgaz çalışmaları sürüyor
Gemerek'te doğalgaz çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

Erhan Aksoy
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde doğalgaz çalışmaları devam ediyor.
İlçede özel bir firma tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları aralıksız sürerken bazı bölgelere yaz sonuna doğru doğalgaz verilmedi hedefleniyor.
Vatandaşların en büyük sıkıntısının bozulan yollar olduğu ve vatandaşın sıklıkla şikayette bulunduğunu belirten Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demi,"İlçemizde vatandaşlar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kadar bozuk yollardan da şikayet ediyor. Bir yandan kanalizasyon çalışması yapıldı bir yandan elektrik yer altına alınıyor ve bir yandan doğalgaz başladı. Bu çalışmaların yapılabilmesi için bir çok fedakarlıklar yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuya hassasiyet göstermelerini ve anlayışlı karşılamalarını rica ediyoruz. Çalışmalar tamamlandıkça yolların bakımı ve onarımı yapılacak. İlçemiz hak ettiği değere kavuşacak" dedi.
(UY-Y-)

15.08.2017 16:18:00 TSI
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