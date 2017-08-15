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Olimpiyat komitesinden 'Saklı Cennet' gezisi

15 Ağustos 2017 Salı, 16:16
Olimpiyat komitesinden 'Saklı Cennet' gezisi
Olimpiyat komitesinden 'Saklı Cennet' gezisi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın Samsun'da başarıyla yapılmasını sağlayan organizasyon komitesi, 'Saklı Cennet' Ayvacık'a gezi düzenledi. İlçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen heyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan göl tesisine hayran kaldı.
Türk spor tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olan Deaflympics 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Samsun, olimpiyatın ardından ilgi görmeye devam ediyor. Olimpiyatın sona ermesine karşın çok sayıda ülkeden sporcu ve teknik heyetin turlar düzenlediği şehre şimdi de organizasyon komitesi ve direktörleri geldi. 'Saklı Cennet' Ayvacık'a gelen heyet, şirin ilçenin doğal güzelliklerini gezdi.
İlçenin şelalelerinde hatıra fotoğrafları çektiren organizasyon heyeti, gezilerine Büyükşehir Belediyesi İskele Kafe Restoran'da mola verdi. Göl manzaralı ve balkonlu ahşap tesise hayran kalan heyet, yatırımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür etti.
Geziye 2017 Samsun İşitme Engelliler Olimpiyatı Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Mehmet Arı, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanı Kd. Bşcvş. Bora Yazgan, Yurt-Kur Müdürü İsmail Kasapoğlu ile direktörler katıldı.
(SAM-SLH-Y)

15.08.2017 16:18:30 TSI
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