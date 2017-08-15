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Şap hastalığından ari hale geliyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, Ege Bölgesinin şap hastalığından aşılı ari hale getirilmesi hedefi doğrultusunda büyükbaş hayvanlara 6 ayda bir olmak üzere 2 defa şap aşısı uygulama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2017 yılı şap aşılama programı kapsamında sığırlara uygulanacak ikinci şap aşılaması kampanyasının müdürlükte görevli hayvan sağlığı personelince aşılama çalışmalarına devam edildiğine vurgu yapan Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, "Çift tırnaklı hayvanların duyarlı olduğu şap hastalığı sığırlarda büyük verim kayıplarına ve ölümlere sebep olmaktadır. Şap hastalığından hayvanlarımızın korunması hayvanların hastalığa yakalanmadan aşılanmaları ile mümkündür. Koruyucu aşılamalarda Şap Enstitüsü Müdürlüğünün ürettiği yağ adjuvantlı şap aşıları kullanılmaktadır. Bu aşılar gebeliğin her döneminde güvenle kullanılmaktadır. Gebelik döneminde aşılanan hayvanlardan doğan buzağılar ağız sütü ile bağışıklık maddelerini alarak hastalığa karşı bir süre korunmaktadır. Bu nedenle gebe hayvanların aşılanması ayrı bir önem taşımaktadır" dedi.

Hayvanlarını keyfi olarak aşılatmayan yetiştiricilere idari para cezası uygulandığını belirten Demir, ayrıca sevk edilecek sığır cinsi hayvanların sevklerinden en fazla 6 ay önce şap hastalığına karşı aşılanmış olması gerektiğini, sevk edilecek sığır cinsi hayvanlara şap aşısı yapılmamış ise şap aşısı yapıldıktan 21 gün sonra sevkine izin verileceğini söyledi.

Demir, üreticilerin hayvancılık desteklemelerinden faydalanmak ve hayvan sağlığını korumak için 2 aylıktan büyük tüm sığırlara şap aşılaması yaptırmalarını istedi.

(BA-AY-Y)



15.08.2017 16:19:23 TSI

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