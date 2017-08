YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş, Suriyeliler için kurulan konteyner kentte incelemede bulundu

Vali Demirtaş, Suriyeliler için kurulan konteyner kentte incelemede bulundu



ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın Sarıçam ilçesinde kurulan konteyner kentte incelemede bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan ve kamu kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu incelemede açıklamada bulunan Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın çeşitli mahallelerinde çadırlarda yaşayan Suriyelilerin, daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sürdürebilmeleri için konteyner kente yerleştirildiklerini söyledi.



Türkiye'de bir ilk

Vali Demirtaş, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını vurgulayarak, Suriyelilere seracılığı öğretmeye çalıştıklarını ve kendi meyve sebzelerini yetiştirebilmeleri için bölgede bir alan oluşturduklarını söyledi.

Bölgede, elli bin metre kare üzerindeki bir alanda sera inşa ettiklerine dikkat çeken Vali Demirtaş, "Geçen yıl burada kurduğumuz serada her çeşit sebze ve meyve üretimi yapılabilmekte. Türkiye'de ilk defa Suriyeli misafirlerimize yönelik bu tür uygulama ile onlara bir iş öğretmiş oluyoruz. Adana'da seracılığın çok iyi olabileceğini düşündük ve elli bin metre kare gibi çok büyük bir alana sera inşa ettik. Burada her çeşit sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Üretilen ürünleri Suriyelilere veriyoruz. Mesela haftada tahmin ediyorum her aileye 5-6 kilo sebze veriyoruz. Onlar da böylelikle kendi ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılıyor. Meyve ve sebzenin dışında çiçek işine de girdik. Gül üretimi yapılıyor ve satılıyor. O katma değeri de yine o insanlara paylaştıracağız" dedi.



Konteyner kent ile ilgili bilgiler verdi

Vali Demirtaş, konteyner kent ile ilgili bilgilerde vererek, "30- 35 bin kişinin barınabileceği konteyner kentte 6 bin 136 konteyner, 102 derslikli eğitim alanı, 8 çok amaçlı salon, 7 adet Cami, 11 kısımdan oluşan sağlık birimleri, 2 halı saha, 5 basketbol ve voleybol sahası ile 19 çocuk oyun alanından oluşan sportif tesisler, ısınma ve aydınlatma elektrik sistemi ile jeneratör desteği, 13 adet su kuyusu, paket kanalizasyon arıtma sistemi, 35 bin metrekarelik 2 otopark alanı, 24 saat faal 200 adet kameradan oluşan MOBESE sistemi, 3 bin tonluk su deposu, her konteynerde güneş enerjili su ısıtıcısı bulunmaktadır. Suriyeli misafirlerimizi konteyner kente yerleştirerek, hem kent içindeki olumsuz görüntüler oluşturan çadırları kaldırmış olduk hem de Suriyelilerin daha rahat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağladık" diye konuştu.



Suriyelilerden teşekkür

Kendilerini ziyarete gelen Vali Mahmut Demirtaş'a yoğun ilgi gösteren Suriyeliler, yağmurda, çamurlar içerisinde kaldıkları çadırlardan kurtularak, daha iyi bir ortamda yaşamalarına imkan sağlayan Vali Demirtaş'a teşekkür ettiler.

