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Bülbül;"Kent merkezinde trafik değil yayalar olacak"

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Bülbül, Kuzey ve Güney ring yolu çalışmaları tamamlandığında kesintisiz bir sistemin hayata geçmiş olacağını kaydetti



(Fotoğraflı)



Halil Koyun

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Bülbül, yayalaştırılan Trabzon Bulvarı'nın aydınlatma konusundaki eksikliğinin de kısa sürede giderilerek gerçek bir meydan hüviyetine bürüneceğini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere detaylı bilgilen aktaran Fatih Bülbül, "Projemizin Valilik ile Ulu Cami arasındaki etabının gerçekletirmiş bulunuyoruz. Projemiz büyük oranla gerçekleştirdi. Genel itibariyle aydınlatma konusunda küçük eksiklerimiz var hafta içerisinde onları da tamamlamayı düşünüyoruz. Gece İnşallah çok güzel bir meydan olacak. Gerçek bir meydan hürriyetine kavuşmuş olacak Kahramanmaraş'ın Kent Meydanı olarak algılanan bölgesi. Toplu taşımanın yaya odağı ile buluştuğu, kapalı çarşı ile buluştuğu, tarihi merkezdeki sirkülasyonun meydana indiği, Trabzon Caddesi ile kesiştiği Gerçek bir meydan düzenlenmesi olacak burada. Kahramanmaraş Kent Meydanı gerçek bir meydan hüviyetine kavuşmuş olacak. Buraya şatıl yerleştirilecek yakın bir zamanda. Turistler elektrikli bisikletlerle gezinti yapabilecek. Esnafımız için de nitelikli bir gelişmenin olacağı, alışveriş performansının da çok üst düzeylere çıkarılacağını düşünüyorum.

Neden Trabzon caddesine tamamen yayalaştırmadık? Çünkü Trabzon Caddesi Tamamen yayalaştırmaya uygun değil. Biz bunu makro ulaşım planı ve kent merkezi sirkülasyon planın bir parçası olarak gerçekleştiriyoruz inşallah Trabzon Caddesi'ni müftülüğe kadar tamamen yayalaştırılıp bir projeksiyonumuz var" dedi.

Kuzey ring yolu ve güney ring yolu çalışmalarının da hızla devam ettiğini kaydeden Bülbül, şöyle devam etti:

"Bu tamamen kesintisiz bir sistem, İnşallah merkezde bu Trabzon Caddesi, Azerbeycan ve Ulu Cami sistemine ihtiyaç duymadan bütün bu sirkülasyon sistemini sağlayacak bir sistem, olarak kurguladık ve bütün yatırımları büyük yatırımları buna yapıyoruz. Kent merkezinde trafiğin değil, yayaların olduğu bir düzenleme yaptık. Şu anda hızlı devam ettiriyoruz. Bütün bunları kent merkezi sirkülasyon sistemi ile düşündüğün zaman aslında proje tam anlamında amacına o zaman ulaşmış olacak. Yani ne olduğunu insanlar o zaman çok daha iyi algılayacaklar" dedi.

(HLL-Y)



15.08.2017 16:26:51 TSI

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