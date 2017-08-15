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Taşköprü'de festival hazırlıkları tamamlandı



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi'nin bu yıl 17-20 Ağustos tarihlerinde 31.sini düzenleyeceği Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Bu yıl 31.'si düzenlenecek Sarımsak Festivali kapsamında Taşköprü'de köprübaşı festival meydanında yöresel ürünlerin sergileneceği stantların kurulma işlemi tamamlandı. Lunaparkın kurulduğu festivalin açılışı 17 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.

Açılış programının ilk olarak Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık Tarımsal Gıda Fuarı'nın açılışı yapılacak. Ardından ise Şeyh Hüsamettin Veli Külliyesi bahçesinde Toplu Sünnet Töreninin gerçekleşeceği festivalde, 115 minik erkekliğe ilk adımını atacak.

18 Ağustos Cuma günü ise Taşköprü'nün doğal ve beşeri zenginlikleri konulu panel ve halk oyunu gösterilerinin yanı sıra çiftçiler arasında En İyi Sarımsak Üreticisi Yarışması ve En İyi Buzağı Yetiştiricisini Seçme Yarışması gerçekleşecek. Gecenin sonunda ise Köprübaşı Festival Meydanı'nda Kolpa'nın açık hava konseri gerçekleşecek.

31. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 3. gününde ise bir ilk olarak Trap Atışları Yarışması ile başlayacak. Çocukların katılımı ile Bisiklet Turu'nun gerçekleşecek akabinde ise Geleneksel Sarımsak Güzeli Yarışması ve gece saatlerinde sevilen sanatçılar Hasan Yılmaz ve İrem Derici açık hava konserlerinde sahne alacak.

20 Ağustos Pazar günü ise cirit oyunları, Geleneksel At Yarışları ve Beyaz Durmaz ve Mustafa Ceceli açık hava konserleri ile sona erecek.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 3 yıldır çeşitli nedenlerle iptal etmek zorunda kaldıkları ve festivali bu yıl daha görkemli ve ilçeye yakışır bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmaların son aşamaya geldiğine dikkat çekerek gurbetteki ve sıladaki hemşerilerini buluşturmak amacıyla düzenledikleri festivale tüm hemşerilerini davet etti.

(Vİ-RFK-Y)



15.08.2017 16:28:58 TSI

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