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Tok: "Samsun sağlık turizminin başkenti olacak"

15 Ağustos 2017 Salı, 16:26
Tok: "Samsun sağlık turizminin başkenti olacak"
Tok: "Samsun sağlık turizminin başkenti olacak"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun'un sağlık turizminin başkenti olacağını söyledi.
Sincan Harikalar Diyarı'nda düzenlenen AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde katılmak için Ankara'ya giden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Belediye çalışmaları ve projeleri hakkında kısaca bilgiler veren İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Samsun, Karadeniz Bölgesi'nde sağlık hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biridir. 200'e yakın kamu ve özel sağlık kuruluşu, bölge eğitim araştırma hastanesi, Anadolu'nun ilk ilaç fabrikası, cerrahi aletler sektöründe dünyada 3. kümelenme merkezi vb. özellikleriyle Karadeniz bölgesinin tek ve önemli sağlık kenti olan şehrimiz, yeni sağlık yatırımlarıyla ulusal ve uluslararası sağlık kenti olmaya adaydır. Yerel Yönetimler olarak da bizlere düşen birinci görev bu başarıya katkı sağlamak için elimizden gelen desteği vermektir. Sağlıklı toplum her zaman güçlü Türkiye yolundaki adımlarımızı daha büyük atmamıza yardımcı olur. Her yerde inanarak söylüyorum; sağlık sektöründe atacağımız adımlarla Samsun sağlık turizminin başkenti olacaktır" dedi.
Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Başkan Tok, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini sunarak hediye takdim etti.
(SAM-SLH-Y)

15.08.2017 16:26:51 TSI
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