ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı

15 Ağustos 2017 Salı, 16:27
Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı
Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, kardeş belediyesi Bitlis'e bağlı Adilcevaz Belediyesi'nin, Süphan Dağı Kültür ve Spor Etkinlikleri'nde yalnız bırakmadı.
Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, kardeş belediye olan Adilcevaz Belediyesi'nin düzenlediği Süphan Dağı Kültür ve Spor Etkinlikleri'ne katıldı. Adilcevaz'da düzenlenen etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Adilcevaz Belediye Başkanı Arif Karaman, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş bir araya gelirken; düzenlenen müsabakalarda dereceye girenler ödüllendirildi.
Kardeş belediyenin etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi adına Süphan Dağı Kültür ve Spor etkinliklerine katıldık. Etkinlikler oldukça güzel geçti. Kültürel ve sportif faaliyetlerin yer aldığı programlar kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilçe belediye başkanları, sanatçılarımız ve vatandaşlarımız ile buluşma imkanı bulduk" dedi. Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden Adilcevaz Belediye Başkanı Arif Karaman, etkinliklerin final programında İdris Avşar'a plaket verdi.
(AY-Y)

15.08.2017 16:29:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MASKİ Yunusemre'nin refah seviyesini yükseltti
YEREL

MASKİ YUNUSEMRE'NİN REFAH SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ
Şap hastalığından ari hale geliyor
YEREL

ŞAP HASTALIĞINDAN ARİ HALE GELİYOR
Türk Kızılayından Manisa protokolüne destek ziyareti
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN MANİSA PROTOKOLÜNE DESTEK ZİYARETİ
Manisa'da İnşaat Mühendisleri Odası'ndan deprem açıklaması
YEREL

MANİSA'DA İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DEPREM AÇIKLAMASI
Manisa'ya 3 bin 969 besilik erkek sığır ithal edilecek
YEREL

MANİSA'YA 3 BİN 969 BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHAL EDİLECEK
Başkan Ürper MÜSİAD heyetiyle Kudüs'e gitti
YEREL

BAŞKAN ÜRPER MÜSİAD HEYETİYLE KUDÜS'E GİTTİ
Demirci'ye modern gasilhane
YEREL

DEMİRCİ'YE MODERN GASİLHANE
Kulalı 66 hacı adayı dualarla uğurlandı
YEREL

KULALI 66 HACI ADAYI DUALARLA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden Ülkücüler için anma töreni
YEREL

HAYATINI KAYBEDEN ÜLKÜCÜLER İÇİN ANMA TÖRENİ
Manisaspor'da Samsunspor hazırlığı
YEREL

MANİSASPOR'DA SAMSUNSPOR HAZIRLIĞI
Yüzme kursu ilk mezunlarını verdi
YEREL

YÜZME KURSU İLK MEZUNLARINI VERDİ
Turgutlu'daki kavşak projesinin yer teslimi yapıldı
YEREL

TURGUTLU'DAKİ KAVŞAK PROJESİNİN YER TESLİMİ YAPILDI
Şehzadeler'de 120 günde 60 bin metrekare parke taşı döşenecek
YEREL

ŞEHZADELER'DE 120 GÜNDE 60 BİN METREKARE PARKE TAŞI DÖŞENECEK
Turgutlu MYO'da yenileme çalışması
YEREL

TURGUTLU MYO'DA YENİLEME ÇALIŞMASI
Turgutlu'da 4 sokakta yenileme çalışması
YEREL

TURGUTLU'DA 4 SOKAKTA YENİLEME ÇALIŞMASI
MHP Kadın Kolları'nda Şerife Kurt dönemi
YEREL

MHP KADIN KOLLARI'NDA ŞERİFE KURT DÖNEMİ
Yağmursuyu hattında sona gelindi
YEREL

YAĞMURSUYU HATTINDA SONA GELİNDİ
Hacıveliler'deki yollar yenileniyor
YEREL

HACIVELİLER'DEKİ YOLLAR YENİLENİYOR
Terminal önündeki derede ıslah çalışması
YEREL

TERMİNAL ÖNÜNDEKİ DEREDE ISLAH ÇALIŞMASI
Soma AAT'de içme suyu kadar berrak su elde edildi
YEREL

SOMA AAT'DE İÇME SUYU KADAR BERRAK SU ELDE EDİLDİ
Yunusemre'de sorunlar tek noktadan çözülüyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE SORUNLAR TEK NOKTADAN ÇÖZÜLÜYOR
Üzüm kesim işçi ücretleri belirlendi
YEREL

ÜZÜM KESİM İŞÇİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ
Salihli'de zirai ilaç kalıntısına geçit yok
YEREL

SALİHLİ'DE ZİRAİ İLAÇ KALINTISINA GEÇİT YOK
Alışveriş yapana yakıt bedava
YEREL

ALIŞVERİŞ YAPANA YAKIT BEDAVA