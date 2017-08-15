YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı

Yunusemre kardeş belediye Adilcevaz'ı yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, kardeş belediyesi Bitlis'e bağlı Adilcevaz Belediyesi'nin, Süphan Dağı Kültür ve Spor Etkinlikleri'nde yalnız bırakmadı.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, kardeş belediye olan Adilcevaz Belediyesi'nin düzenlediği Süphan Dağı Kültür ve Spor Etkinlikleri'ne katıldı. Adilcevaz'da düzenlenen etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Adilcevaz Belediye Başkanı Arif Karaman, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş bir araya gelirken; düzenlenen müsabakalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Kardeş belediyenin etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, "Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi adına Süphan Dağı Kültür ve Spor etkinliklerine katıldık. Etkinlikler oldukça güzel geçti. Kültürel ve sportif faaliyetlerin yer aldığı programlar kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, ilçe belediye başkanları, sanatçılarımız ve vatandaşlarımız ile buluşma imkanı bulduk" dedi. Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür eden Adilcevaz Belediye Başkanı Arif Karaman, etkinliklerin final programında İdris Avşar'a plaket verdi.

(AY-Y)



15.08.2017 16:29:14 TSI

NNNN

