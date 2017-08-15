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Burhaniyeli öğrenciler hem üretti hem de sattı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye'nin ortaokul öğrencileri için düzenlediği 'Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı' devam ederken, öğrenciler ürettiklerini satarak harçlık yapmaya başladı. Belediye önünde kurulan stantta satılan ürünlerin parasının öğrencilere okul harçlığı olduğunu anlatan Belediye Başkan Necdet Uysal, 8 haftalık kampın ilgi gördüğünü söyledi.

Burhaniye'de, öğrencileri teknoloji bağımlılığından kurtarmak için başlatılan yaz kampı ilgi görürken, elde edilen ürünlerin satışına da başlandı. Satılan ürünlerin parası da öğrencilere harçlık oldu. Satılan biber, patlıcan, salatalık ve kabak gibi ürünler de ilgi gördü. Stanttan alış veriş yapan Vildan Baydoğan, "Her zaman gençlere destek vermek lazım. Bu tür projeler çok güzel. Devamını dilerim. Topraksız hiçbir iş olmadığı için toprakla uğraşmayı bilmeli" dedi.

Kampa katılan Merve Keleş de, "Biz bunları toplarken çok eğlendik. Şimdi arkadaşlarımızla birlikte satıyoruz. Yapması da satması da çok eğlenceli" dedi. Celal Tozluk ise," Bize bu imkanları sağlayan başkanımıza teşekkür ediyorum. Yetiştiriyoruz. Biz kendimizde yiyoruz. Zevkli oluyor. Eğlenceli oluyor. Spor faaliyetleri yapıyoruz. Yüzmeye filan gidiyoruz. Eğlenceli oluyor. Kendimiz ekip biçiyoruz. Bu gün de burada satıp paramızı kazanıyoruz" dedi. Öğretmen Gülşen Civelek de, "Burada çocuklar, sofraya gelen ürünün nasıl yetiştiğini ve inanların sofrasına nasıl geldiğini öğreniyorlar. Aynı zamanda eğleniyorlar. Keyif alarak yaptıkları bir iş. Şu ana kadar bu ürünlerin yetiştirmesini yaptık. Şu anda da bunları satıyoruz. Öğrenciler, sattıkları ürünlerin parasını kendilerine harçlık ediyorlar. Yani kısaca, hem eğleniyorlar, hem de öğreniyorlar" dedi. Kampın devam ettiğini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ise, "Burada, patlıcan, biber, domates, salatalık ve karpuzumuz var. Bunlar, çocuklarımızın çapa yaparak ürettiği ürünler. Onları satmak için belediyemizin önünde bir stant kurduk. Yaz kampındaki ürünleri sattırıyoruz bu stantta. Onların gelirlerini de çocuklara cep harçlığı yapıyoruz. Okul harçlığı yapıyoruz. Böylelikle, mahsullerin parasını aldıkları zaman olayın ticari boyutu açısından bir olumluluk oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

(FT-EME)

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15.08.2017 16:43:11 TSI

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