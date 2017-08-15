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MASKİ Yunusemre'nin refah seviyesini yükseltti



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinde 3 yılda hayata geçirdiği altyapı yatırımı ve hizmetlerle vatandaşların refah seviyesini yükseltti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı yatırımları ile vatandaşlar için daha yaşanılabilir kentler inşa ediyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesi de MASKİ ile altyapı dönüşümünü yaşıyor. MASKİ, Yunusemre ilçesinde; içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile birlikte içme suyu sondajları ve depoları, atıksu arıtma tesisleri, dere ıslahı, korkuluk, menfez ve temizlik çalışmaları kapsamında önemli yatırımlara imza attı. MASKİ tarafından ilçede yapılacak yeni projelerin hazırlıkları da hızlı bir şekilde ilerliyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkeze hizmet verecek atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatları tamamladı. 59 milyon TL yatırım ile Yunusemre ilçesine inşa edilen tesiste, elektrik ve mekanik aksamlar ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Atıksu artıma tesisinde, yılda 30 milyon metreküp atıksu arıtılarak doğaya sağlıklı bir şekilde salınacak. Bununla birlikte Keçiliköy Mahallesi'nde yer alan atıksu arıtma tesisinin bakım onarımı yapılarak işletmeye alındı. Muradiye Mahallesi'nde de inşa edilmesi planlanan tesis için MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları devam ediyor.

101 Mahalle Projesi kapsamında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Yunusemre ilçesindeki 5 mahalleye 28 kilometre içme suyu, 21 kilometre de kanalizasyon hattı döşendi. Ayrıca, Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde 30 yıl önce döşenmiş 15 kilometrelik içme suyu şebeke hattı sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından ise 27 kilometre içme suyu terfi ve isale hattı yenilendi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında da 31 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hattı sıfırdan döşenerek ya da yenileme çalışmaları ile sağlıklı hale getirildi.

154 Mahalle Projesi kapsamında; Maldan, Karakoca, Karaveliler, Küçükbelen, Koruköy, Türkmen, Otmanlar, Uzunlar, Turgutalp, Gökçeler, Sarınasuhlar, Sarma, Yenice, Karahüseyinli, Kocakoru, Yukarıemlakdere ve Sakallı mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yenileneceği projenin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje kapsamı içerisinde yer alan dere ıslahı ve taşkın koruma noktasında da Maldan, Karakoca, Koruköy, Uzunlar, Turgutalp ve Sarınasuhlar mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Muradiye ve Yağcılar mahallelerine kanalizasyon hattı ve ihtiyaç duyulan caddelere de yağmursuyu hattı döşeyecek. Bununla birlikte Uzunburun Mahallesi, Evrenos, Karaali, TOKİ, Akgedik mevkileri ile birlikte Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nün olduğu bölgeye döşenecek atıksuların toplayıcı ve kollektör hattı kesin projesi için de çalışmalar devam ediyor. Faaliyet yürütülecek noktalara 180 kilometre hat döşenecek. Muradiye ve Akgedik Toki Mevkiinin içme suyu şebekesinin kesin projesi kapsamında İller Bankası yetkilileri ile 2. etap proje çalışmalarına başlandı. Ayrıca bölgede, Projeler Dairesi Başkanlığı'nın kendi bünyesinde ve İller Bankası ortaklığı ile yürütülen terfi, isale, kolektör, kanalizasyon ve içme suyu hatlarının proje çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinde bugüne kadar 10 adet içme suyu deposunu yeniledi. 2017 yılında yenilenecek olan 20 adet depo ve 6 adet terfi binasının ise ihalesine çıkıldı. İlçede ihtiyaç duyulan noktalarda içme suyu sondaj çalışmaları devam ederken, Muradiye, Karaali, Evrenos ve Keçiliköy mahallelerindeki basınç problemi hidrofor tesisleri inşa edilerek ortadan kaldırıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı 31 mahallede toplamda 28 buçuk kilometre dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. 9 mahallede 7 buçuk kilometre daha dere temizliği yapılacak. İlçede; Atatürk, Spil, Laleli, Cumhuriyet, Mareşal Fevzi Çakmak mahalleleri başta olmak üzere büyük çaplı dere ıslah, korkuluk ve menfez imalatları hayata geçirildi.



"Hemşerilerimizin içi rahat, gönülleri ferah olsun"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, 3 yıllık bir süre içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde önemli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, "Manisa'nın en doğusundan en batısına kadar 17 ilçemize hiçbir ayrım gözetmeden hizmet ve yatırımlar götürüyoruz. Yunusemre ilçemize sadece 2016 yılında 56 milyon 386 bin TL'lik yatırım yaptık. 2017 yılında da ilçemize yapacağımız hizmetlere 33 milyon 97 bin TL'lik bir bütçe ayırdık. Vatandaşlarımızın teveccühleri ile geldiğimiz bu makamlarda bütün gücümüzle yeni projeler üretiyor, halkımıza hizmet götürüyoruz. Allah sağlık ve sıhhat verdiği sürece ilçelerimize yaptığımız hizmetler katlanarak büyümeye devam edecek. Hemşerilerimizin içi rahat, gönülleri ferah olsun" açıklamasını yaptı.

(AY-Y)



15.08.2017 16:45:36 TSI

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