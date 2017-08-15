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Mardin'de çocukların eserleri sergilendi



MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi okulların tatil olması ile birlikte açtığı kurslar ile öğrencilerin ve çocukların gelişimine katkı sağladı.

Mardin Müzesinde yapılan "Taş Devri" isimli sergiye Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman'da katıldı. Çocuklara sağlanan kurslar ile yeteneklerinin ortaya çıkmasının önemine değinen Yaman, "Mardin 'Çocuk Gülerse Şehir Güler' sloganını kendimize yol edinen ve bu slogan için güzel çalışmalar yapan bir şehir. Çocuklarımızın mutluluğunu hedefleyen her türlü çalışmanın bizler de yanındayız. Açılan kurslar da çocuklarımızın ve öğrencilerimizin her anlamda gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bugün burada öğrencilerimiz ve çocuklarımıza fırsat verildiğinde ne kadar güzel işler yaptığına bir kez daha şahit olduk" dedi.

Açılan resim sergisinde birbirinden değerli resimlerin olduğunu söyleyen Yaman, "Çocuklarımız resme olan ilgilerini yaptıkları eserleriyle bir kez daha göstermişlerdir. Biz bu eserleri gördüğümüzde bir kez daha mutlu olduk. Çocuklarımızın yeteneklerinin bu şekilde ortaya çıkmasından dolayı gurur duyduk. İnanıyoruz ki çocuklarımızın potansiyeli ortaya çıkarıldıkça ilimizde sanat ve kültür adına güzel gelişmeler olacak" diye konuştu.

(MA-MP-Y)



15.08.2017 16:47:42 TSI

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