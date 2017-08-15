YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı

İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öğrenci kayıtları başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından İnönü Üniversitesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri başladı. İnönü Üniversitesinden konuyla ilgili verilen bilgilere göre, elektronik ortamda kayıt yaptıran öğrencilerin şahsen başvurmalarına gerek kalmayacak. Elektronik ortamda kayıt yaptırmak istemeyen öğrenciler ise müracaatlarını şahsen de yapabilecekler. Şahsen kayıtların 14-18 Ağustos, e-devlet üzerinden kayıtların ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacağı bildirildi.

Öte yandan son kayıt gününe kadar işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin kayıt haklarını kaybedeceği duyuruldu.

(BT-SD-Y)



15.08.2017 16:49:36 TSI

NNNN

