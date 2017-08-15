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İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı

15 Ağustos 2017 Salı, 16:47
İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı
İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı öğrenci kayıtları başladı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından İnönü Üniversitesine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri başladı. İnönü Üniversitesinden konuyla ilgili verilen bilgilere göre, elektronik ortamda kayıt yaptıran öğrencilerin şahsen başvurmalarına gerek kalmayacak. Elektronik ortamda kayıt yaptırmak istemeyen öğrenciler ise müracaatlarını şahsen de yapabilecekler. Şahsen kayıtların 14-18 Ağustos, e-devlet üzerinden kayıtların ise 11-16 Ağustos tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacağı bildirildi.
Öte yandan son kayıt gününe kadar işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin kayıt haklarını kaybedeceği duyuruldu.
(BT-SD-Y)

15.08.2017 16:49:36 TSI
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