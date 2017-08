YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Denizli Emniyet Müdürü, otel ve apart yöneticileri ile bir araya geldi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından "Polis vatandaş ilişkileri ve ilimizin güvenliğinin daha etkin ve daha kaliteli sunulması" amacıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarında bu kez otel, apart ve yurt yöneticileri ile bir araya gelindi.

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir başkanlığında Polis Evi'nde gerçekleştirilen, 'Polis vatandaş ilişkileri ve ilimizin güvenliğinin daha etkin ve daha kaliteli sunulması istişare toplantısına' bu kez otel, apart ve yurt yöneticileri katıldı. Denizli'nin güvenliği için her meslek grupları ile zaman zaman buluştuklarını belirten Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir " Farklı sektör grupları ile sokağı huzuru konuşuyoruz. İnteraktif iletişimi birlikte yapacağız. Daha önceki toplantılarımızı beş çayı adı altında mahallede, teyzelerimiz ile abilerimiz ile başladık. Daha sonra taksicilerimiz ile bir araya geldik. Petrol istasyonları çalışanları ve işletmecileri ile bir araya geldik. Muhtarlarımız ile devamlı bir araya geliyoruz. Bu gün de oteller, apartlarımızın yöneticileri, sahipleri ile güvenli, huzurlu, sokağın huzurunu tartışıp dertleşeceğiz. Hukuki boyutunu, icratını, tatbikini konuşacağız, sohbet, hasbihal ortamı olacak. Güzel bir etkileşim olur. Sonunda güzel bir sonuç çıkar. Denizli'nin huzurunun, güvenliğinin daha kaliteli olması için kaliteli yaşamı kurgulayan bir anlayışla bu işi sürdürüyoruz" dedi

15.08.2017 16:50:00 TSI

