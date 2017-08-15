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Akça sokak yenilendi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan kilitli parke çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Mahallelerde yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, Hacıyusuflar mahallesi Akça sokakta kilit parke döşeme çalışmalarını başlattı. Akçakoca genelinde yolların daha sağlıklı ve kaliteli hizmet vermesi için çalışmalarını sürdüren Akçakoca Belediyesi, yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için altyapı çalışmaları tamamlanan sokakları kent kimliğine yakışır hale getiriyor. Yolların kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyor.

(TT-GY-Y)



15.08.2017 16:50:34 TSI

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