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Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Hacılar ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan kamyon şoförü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Hacılar Mezarlığı önünde meydana geldi. D.Ü. (50) yönetimindeki 38 YD 539 plakalı hafriyat yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi, kazada sürücü ve kamyonun içerisinde bulunan Y.Ç. (48) yaralandı. Ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralılardan kamyon şoförü D.Ü., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

(AG-SK)



15.08.2017 16:53:02 TSI

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