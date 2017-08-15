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Aydın Büyükşehir Belediyesinden halk plajı açıklaması



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, bazı yerel yayın organlarında yer alan halk plajıyla ilgili haberler üzerine açıklama yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "Bazı internet sitelerinde Aydın'daki plajların paralı olduğu haberi yayınlanmıştır. Kuşadası'nda Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda bulunan plajların tümü ücretsizdir. Aynı haberde Didim ilçesindeki plajlarında ücretli olduğu ifade edilmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Didim ilçesinde sorumluluğunda herhangi bir plaj bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(MB-Y)



15.08.2017 16:54:34 TSI

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