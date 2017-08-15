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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

- Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın:

- "İnsanlarımız maalesef tedirgin"

- "Sizin terör örgütü ile bir bağlantınız yoksa neden tedirgin oluyorsunuz?"

- Asayiş Şube Müdürü Alpaslan Koçak:

- "'Hayır kardeşim ben emniyete gidiyorum' deyin"



(Fotoğraflı)



Burak Tekin

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri dolandırıcılık olayları ile alakalı bir toplantı yaparak vatandaşlara bilgi verdi.

Çamlıca Mahallesinde bulunan Fahri Günay Ortaokulunda gerçekleşen toplantıda, son günlerde artan telefon dolandırıcılığı ile alakalı bilgiler verilerek yapılması gerekenleri anlattı. Gerçekleşen toplantıya Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın, Asayiş Şube Müdürü Alpaslan Koçak ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürü Sercan Barutçu katıldı.



"İnsanlarımız maalesef tedirgin"

Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın, vatandaşları bilgilendirmek için yaptığı konuşmada, dolandırıcılık olayının nasıl yapıldığını anlattı. İnsanların yaşanılan ortam dolayısıyla bir tedirginlik içinde olduğunu söyleyen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın, "Dolandırıcılar sizleri arayarak kendilerini baş komiser olarak tanıtıyor. İsminin ve kimlik bilgilerinin bir terör örgütü ile yapılan çalışmada ortaya çıktığını ve o terör örgütünün evinde çıktığını söylüyor. Kendisini de baş komiser olduğunu söyleyerek vatandaşımızı bu olaydan kurtaracağını söylüyor. Zaten Türkiye'nin yaşadığı ortamı görüyorsunuz. İnsanlarımızda maalesef tedirgin. Böyle bir şeyin olma ihtimali ne kadar düşük olsa da o anda vatandaşımız hipnotize oluyor ve inanıyor. Karşıdaki insan da artık bunu meslek haline getirmiş. Öyle bir ikna kabiliyeti ile vatandaşımızı kandırıyor. Bunun bir bedelinin olduğunu söyleyerek de 50 bin lira getirirsen bu işi halledeceğiz ve seni kurtaracağız' diyor. Gariban vatandaşımızda elinde olan, olmayan ya da bankadan kredi çekerek o parayı topluyor. Şu gün şu saatte getir diyor ve vatandaşımız eliyle teslim ediyor. Sonra anlıyor ki bütün parası gitti, hatta elinde borcu kaldı" ifadelerini kullandı.



"Sizin terör örgütü işe bir bağlantınız yoksa neden tedirgin oluyorsunuz?"

'Terör örgütünün evinden isminizin çıktı' diyerek kandırılan vatandaşlara korkmamaları gerektiğini belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın, dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşmamak için telefonda kimseye bilgi verilmemesi gerektiğini aktararak, "Bu durumla karşılaşmamak için biz size ısrarla söylüyoruz. Kimse sizin olan isminizi bir yerde çıkartamaz. Hepsi kayıt altında ki sizin kimlik bilginiz hiç bir terör örgütü evinden çıkmaz. Farz edin ki çıktı. Sizin terör örgütü işe bir bağlantınız yoksa neden tedirgin oluyorsunuz? O zaman hiç bir şeklide bu nakit para olabilir, havale olabilir telefonla hiç kimseye bir şey vermeyin. Verdikten sonra biz yakalamaya çalışıyoruz yine. O şahsı bulmaya çalışıyoruz. Ama bulduğumuz zaman adamın üzerinde ne mal var ne mülk var ne de para var. Vatandaşımızın mağduriyeti ortandan kalkmıyor. bu yüzden sizi telefonla arayan hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Biz ısrarla söylüyoruz. Biz sizden telefon ile ne para istiyoruz ne de bir havale istiyoruz. Siz de hiç kimseye bir şey vermeyin" şeklinde konuştu.



"'Hayır kardeşim ben emniyete gidiyorum' deyin"

Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korkut Aydın'ın ardından konuşan Asayiş Şube Müdürü Alpaslan Koçak ise vatandaşlara içlerinde hep bir şüphe taşımaları gerektiğini söyleyerek, bu tür olaylarda emniyete gitmeleri gerektiğini söyledi. Asayiş Şube Müdürü Koçak, "Bazen çocukları istediğinde 50 lira, 100 lira veremeyecek olan insanlar bankalara kadar koşturup ne kadar kredi çekebiliyorsa, evinde ne kadara ziynet eşyası varsa, tüm bunları sanki büyülenmiş gibi teslim edebiliyor. Buralarda dikkat etmemiz gereken bazı kilit noktalar var. Kimse sizden bir şey istemez ve siz hep bu şüpheyi içinizde taşımalısınız. 'Hayır bizler şuçlu insanlar değiliz, biz masum insanlarız.' Polis bizi arayıp böyle böyle bir şeye karışmışsınız diyorsa, 'kardeşim neredensin ben emniyete geliyorum 'diyebilirsiniz. Evinize çağırmayın. Ev adresinizi, TC kimlik numaranızı, çocuklarınızın kimlik numaralarını biliyor olabilirler. Bu bilgilere bir yerden erişmiş olabilirler. 'Hayır kardeşim ben emniyete gidiyorum' deyin. Mümkünse de bu tip anlarda bu şüpheyi duymanız lazım" dedi.

(BRK-Y)



15.08.2017 17:07:45 TSI

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