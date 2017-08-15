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Sarıkamış'ta trafik kazası: 2 yaralı



KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıkamış Hamamlı Köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ile seyir halinde ki kamyon çarpıştı. Kaza da otomobil içerisinde bulunan T.İ. ve H.İ. hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

(IÇ-ÖB-Y)



15.08.2017 17:08:17 TSI

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