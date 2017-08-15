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Yeşiltepe-Kepez yolunda ki cep ve duraklar yapılıyor



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kışla-Kepez güzergâhında cep açma ve yolcu bekleme duraklarının yapımı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kışla- Kepez güzergâhında tespit edilen 25 noktaya cep ve 17 noktaya da otobüs durağı yapma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kışla ile Kepez arasında karayollarının yeni yol yapım çalışmalarını tamamlamasının ardından cepler ve otobüs durakları ile ilgili uzun süredir sorunlar yaşandığını ve bunları çözmek için karayolları yetkilileri ile görüştüklerini ve çözüm yolunu bulduklarını ifade etti. Uysal konuşmasında "Ekiplerimiz Kışla ile Kepez arasındaki bölgede birçok noktada cep açma ve otobüs durağı yapım çalışmalarını devam ediyorlar. Bu çalışmalar tamamlandığında özellikle yolcular toplu taşıma araçlarına daha rahat binip-inebilecekler. Toplu taşıma araçları da yol ortasında durup trafik sıkışıklığına neden olmayacaklar. Hem bölgedeki esnaflarımız, hem vatandaşlarımız hem de toplu taşıma işi yapan araçlar rahat edecekler. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan yediden yetmişe herkesin daha rahat ve huzurlu yaşaması için çalışmalarına devam etmektedir. Bu güne kadar çalışmaların yapılmasını sabırla bekleyen halkımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

(VK-RFK-Y)



15.08.2017 17:08:55 TSI

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