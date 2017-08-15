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DSİ Spor Kulübü'nden Vali Doğan'a forma

15 Ağustos 2017 Salı, 17:07
DSİ Spor Kulübü'nden Vali Doğan'a forma
DSİ Spor Kulübü'nden Vali Doğan'a forma

(Fotoğraflı)

Serkan Erkoç
KARS (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Spor Kulübü Vali Rahmi Doğan'a, 36 numaralı ve arkasında Rahmi Doğan yazılı formayı hediye etti.
DSİ 24. Bölge Müdürü ve DSİ Spor Kulübü yöneticilerinden oluşan bir heyet ile Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. DSİ Spor Kulübü yöneticileri, kulübün Kars'ta futbol, dağcılık, kayak branşlarındaki faaliyetleri hakkında Vali Doğan'a bilgiler verdi. DSİ Spor Kulübü yetkilileri daha sonra arkasında Rahmi Doğan yazılı 36 numaralı formayı Vali Doğan'a hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Rahmi Doğan, Kars'ta sporun gelişmesine katkıda bulunan DSİ Spor Kulübü yetkililerine başarılar diledi.
(SE-ÖB-Y)

15.08.2017 17:10:16 TSI
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