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Bozüyük'teki besiciler hırsızlık olaylarına karşı uyarıldı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde besicilik yapan vatandaşları ziyaret ederek hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Ziyarette besicilere yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olmaları konusunda bilgiler verildi. Ekipler, besi yerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak kolayca girilebilecek yerlerin tespitinin yapılması ve kapatılması, besi yerinde bulunan hayvanların kilit altında bulundurulması, besi yerinde bulunan hayvanların başında çoban görevlendirilmesi ya da caydırıcı tedbir olarak köpek beslenmesi, besi yerinde gece bekçisi bulundurulması ya da gece belirli saatlerde besi yerinin kontrol edilmesi, besi yerine imkan dahilinde alarm sistemi takılması, besi yerinde ve çevresinde aydınlatmanın yeterli olması ve harekete duyarlı lamba taktırılması, çevrede görülen yabancı şahısların ya da otoların en kısa sürede 155 polis imdat telefon hattına bildirilmesi tavsiyesinde bulundular.

Ayrıca kurban satışlarında yapılan para alış verişi esnasında; banknotun güvenliğinden kuşku duyulduğu taktirde diğer bir banknot ile karşılaştırılması, sahte paranın alınması durumunda, şahsa parayı iade etmeden şahıs eşkal bilgileri, mümkünse kimlik bilgileri hatta otonun plaka bilgileri ve diğer özelliklerin tespit edilmesi, şahsı mümkün mertebede oyalayıp, 155 Polis İmdat hattını arayarak şahsın yakalanmasının sağlanması noktasında yardımcı olunması istendi.

(İC-MET-Y)



15.08.2017 17:11:36 TSI

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