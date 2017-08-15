Siirt'te FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu çerçevede, 11 Ağustos'ta Pervari, Baykan, Şirvan, Kurtalan ve Tillo ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
(MND-MP-Y)
15.08.2017 17:11:36 TSI
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