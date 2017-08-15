Dikilitaş Caddesi asfalt yenileme çalışmaları başladı
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından Dikilitaş Caddesi'nde başlatılan yağmur suyu tahliye kanalı hattının tamamlanmasının ardından asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dikilitaş Caddesi'nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları hızla devam ederken, ekipler aynı zamanda cadde üzerinde gerekli görülen noktalarda kaldırım düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor.
Mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmalar tamamlandığında Dikilitaş Caddesi güzel bir görünüme kavuşmuş olacak.
(FSİ-Y)
15.08.2017 17:13:44 TSI
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