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Pamukkale'de çocuklar eğleniyor

15 Ağustos 2017 Salı, 17:14
Pamukkale'de çocuklar eğleniyor
Pamukkale'de çocuklar eğleniyor

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenleyerek, çocukların eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte ve sosyal belediyecilikte öncü belediye olarak, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçe de yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına güzellik katabilmek adına belediye olarak farklı projeler hazırlamaya devam ettiklerini belirtti.
Hürriyet Mahallesi'nde Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Pamukkale Belediyesi'nce "Pamukkale'de Çocuklar Eğleniyor" sloganıyla Hürriyet Mahallesi'nde çocuk şenliği düzenledi.Hürriyet Mahallesi'ndeki etkinliğe katılan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, etkinlikte çocukların eğlencesine eşlik ederek, oyun stantlarında oynayan çocuklarla ve aileleri ile tek tek ilgilendi. Stantlardaki oyun parkurlarında şarkılar eşliğinde, eğlenen çocuklar Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'le de hatıra fotoğrafı çektirdiler.
Çocuklarımızın Gönüllerine dokunmak istedik
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte ve sosyal belediyecilikte öncü belediye olarak, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçe de yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına güzellik katabilmek adına da belediye olarak farklı projeler hazırlamaya devam ettiklerini belirtti. "Bu etkinliğimizi, küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyan çocuklarımızın güzel bir gün geçirebilmesi adına düzenledik" diyen Başkan Gürlesin, "İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımız bizler için değerli. İlçe halkımızın sağlıklı, güvenli, mutlu olduğu bir ilçede yaşayabilmesi için rutin belediyecilik hizmetlerimizle birlikte sosyal belediyecilik hizmetlerimizle öncülük ediyor, aynı zamanda da düzenlediğimiz eğlenceli etkinliklerle de sosyal yaşantılarına güzellik katmaya çalışıyoruz. 'Pamukkale'de Çocuklar Eğleniyor' sloganıyla çocuklarımıza eğlence düzenleyerek, hem ailelerin hem de çocuklarımızın gönüllerine dokunmak istedik. Yaz başında başlattığımız ücretsiz yüzme kurslarımız için ailelerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çocuklarımızın yaz tatili süresince şehir hayatının verdiği monotonluktan çıkarak, bilgisayardan, telefondan, televizyon uzak bir yaz geçirdiği ifadelerini kullanarak, teşekkür ediyorlar. Bizim için en büyük mutluluk budur. Pamukkale Belediyesi olarak, bu tür farklı etkinliklerimizle vatandaşlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz." dedi.

15.08.2017 17:17:02 TSI
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