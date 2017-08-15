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Yeni öğrencileri gönüllü öğrenciler karşılıyor



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Denizli'ye gelen öğrenciler ve ailelerini, otobüs terminalinde PAÜ'lü gönüllü öğrenciler, çiçeklerle karşılıyor.

PAÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından terminalde kurulan 'Yeni Kayıt İrtibat Masası'nda çalışan gönüllü PAÜ öğrencileri, yeni kayıt için gelen öğrencilerin sorularını cevaplıyor. Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek üzere kampüse üniversitenin tahsis ettiği servislerle yönlendirilen öğrenciler, ayrıca PAÜ Rektörlük giriş katında oluşturulan alanda kayıt işlemlerini tamamlayıp, Ay Kafe önünde kurulan bilgilendirme masaları ile üniversite hakkında merak edilen tüm detay bilgileri edinme şansı yakalıyor. 14 -18 Ağustos 2017 tarihleri arasında devam edecek yeni kayıt haftasında toplamda yaklaşık 10 bin 300 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.



15.08.2017 17:18:37 TSI

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