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Kocasinan'da beklenen ihaleler gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesine ait şehrin farklı noktalarında bulunan taşınmazların satışına dair beklenen ihaleler gerçekleştirildi.

Encümen huzurunda açık arttırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Pervane ve Yenidoğan Mahallelerinde 6 adet konut alanı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde ise 190 metrekare konut ile Beyazşehir Mahallesi'nde akaryakıt ve servis alanı olmak üzere toplam 8 taşınmaz satışa sunuldu. Akaryakıt ve servis alanı Başkan Çolakbayrakdar'ın yaptığı pazarlıkla 5 Milyon 400 bin liraya satıldı.

İhale sonucu kısa bir açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, ihaleye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, Yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak ve Kocasinan'ı Kayseri'nin yeni yüzü yapmak için aralıksız çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan´da mekan sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir daha iyi ve daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Elde edilen her kuruş Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına ve ilçenin aynı zamanda ülkemizin ekonomisinin büyümesine de vesile olacaktır. Daha temiz, daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir ilçe sunmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz.Bu vesileyle hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi taşınmaz ihalesinden toplam 25 Milyon 730 bin lira gelir elde etti.

(SK)



15.08.2017 17:18:48 TSI

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