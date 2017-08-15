ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeşilyurt'ta mahalleler arası futbol turnuvası

15 Ağustos 2017 Salı, 17:25
Yeşilyurt'ta mahalleler arası futbol turnuvası
Yeşilyurt'ta mahalleler arası futbol turnuvası

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından organizasyonu yapılan 2.Yeşilyurt Mahallelerarası Futbol Turnuvası, oynanan müsabakalarla start aldı.
Orduzu Pınarbaşı'ndaki bir halı sahada düzenlenen organizasyonun ilk maçının başlama vuruşunu yapan Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, geçen yıl ilkini düzenledikleri mahalleler arası futbol turnuvasına bu yıl da devam ettiklerini söyledi. Hedeflerinin toplumdaki mahalle kültürüne katkı sunmak, farklı mahallelerde yaşayan insanlar arasındaki yardımlaşma ve kardeşlik köprülerini sağlamlaştırmak olduğunu hatırlatan Çobanoğlu, "Yeşilyurt Kent Konseyi olarak gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, sportif ve sağlık alanlarındaki etkinliklerimize devam ediyoruz. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz mahalleler arası futbol turnuvamızın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. 12 mahalle takımından 100'ün üzerinde sporcunun katıldığı turnuvamız beş gün sürecek ve final maçının ardından şampiyon takım belli olacak. Turnuvanın ardından dereceye girecek takımlarımıza çeşitli ödüller vereceğiz. Turnuvaya katılan bütün takımlarımızın yöneticilerine, antrenörlerine ve futbolcu kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Başta tüm projelerimize destek veren Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat olmak üzere, geçen yıl olduğu gibi bu yılda futbol organizasyonumuzun başarılı geçmesi için desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Centilmenlik ve dostluk içerisinde maçlar oynanmasını temenni ediyorum. Bu organizasyonun amacı gençlerimizin sportif etkinliklere katılımlarını artırmak, mahalleler arasındaki dostluk, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarını sağlamlaştırmak ve mahalle kültürünü yaşatmaktır" diye konuştu.
Düzenlenen organizasyondan dolayı Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunan Sütlüce Mahalle Muhtarı Mustafa Çetin yaptığı açıklamada "Yeşilyurt Kent Konseyimizin düzenlediği bu futbol turnuvası fevkalade güzel olmuştur. Bizler çocuklarımızın ve gençlerimizin sevincine ortak olmak için buraya geldik. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.
"Gençlerimizde spor kültürü oluşacaktır"
Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, "Mahalleler arasındaki dostluğu, kardeşliği, centilmenliği sahaya yansıtma anlamında güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin hafızalarında bu maçlar vesilesiyle centilmenlik ve kardeşlik duyguları daha sağlam bir şekilde yer edinecek ve gençlerimizde spor kültürü oluşacaktır" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

15.08.2017 17:28:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kavurucu sıcaklıkların arttığı Malatya'da hazır suya yoğun talep
YEREL

KAVURUCU SICAKLIKLARIN ARTTIĞI MALATYA'DA HAZIR SUYA YOĞUN TALEP
Malatya Valisi Ali Kaban:
YEREL

MALATYA VALİSİ ALİ KABAN:
İnönü Üniversitesinde öğrenci kayıtları başladı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİ KAYITLARI BAŞLADI
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulvi Zeybek:
YEREL

EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. AHMET ULVİ ZEYBEK:
Malatya'da bayram tedbirleri
YEREL

MALATYA'DA BAYRAM TEDBİRLERİ
Malatyalı çiftçiler 3 aydır kayısı bahçelerini sulayamadıklarını iddia ederek eylem yaptı
YEREL

MALATYALI ÇİFTÇİLER 3 AYDIR KAYISI BAHÇELERİNİ SULAYAMADIKLARINI İDDİA EDEREK EYLEM YAPTI
MTSO Meclis Başkanı Payza'dan Hollandalı Wilders'ie tepki
YEREL

MTSO MECLİS BAŞKANI PAYZA'DAN HOLLANDALI WİLDERS'İE TEPKİ
Malatya'da yazlık sinema günleri başlıyor
YEREL

MALATYA'DA YAZLIK SİNEMA GÜNLERİ BAŞLIYOR
AK Partili Altıntop'un oğlu dünya evine girdi
YEREL

AK PARTİLİ ALTINTOP'UN OĞLU DÜNYA EVİNE GİRDİ
AK Partinin kuruluş yıl dönümü
YEREL

AK PARTİNİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Sünnet şöleninde geleneksel Akçadağ Pilavı ikram edildi
YEREL

SÜNNET ŞÖLENİNDE GELENEKSEL AKÇADAĞ PİLAVI İKRAM EDİLDİ
Bıçakçı ve Çığlık mahalleleri asfalta kavuştu
YEREL

BIÇAKÇI VE ÇIĞLIK MAHALLELERİ ASFALTA KAVUŞTU