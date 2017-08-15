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Milas Kaymakamı Arslan'dan Karacahisar'da inceleme



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde son günlerde artan sarsıntılar yüzünden evlerinin duvarlarında çatlaklar oluşan Karacahisar Mahallesi'nde Kaymakam Eren Arslan vatandaşlarla bir araya gelerek bölgede incelemelerde bulundu.

Son dönemde Milas'ta gerçekleşen peşpeşe depremlerden bir ölçüde etkilenen ilçeye bağlı Karacahisar Mahallesi'ni ziyaret eden Kaymakam Arslan'ı mahalle girişinde Mahalle Muhtarı Şefik Musluk ve mahalle sakinleri karşıladılar.

Mahalle kahvesinde vatandaşları dinleyen Kaymakam Arslan, geçmiş olsun dileklerini dile getirdi ve son sarsıntılarda evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlarla özel olarak görüşerek evlerde incelemede bulundu.

Deprem sonrası evlerinde hasar bulunan ve tedirgin olan vatandaşlarımıza AFAD yetkililerinin mahallede inceleme yapacağının bilgisini veren Kaymakam Arslan, gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını da belirtti.

Mahallede yeni yapılan camiyi de ziyaret eden Kaymakam Arslan, daha sonra mahalleden ayrıldı.

(ÇP-OD)



15.08.2017 17:29:48 TSI

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