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SANKO Üniversitesi'nde kayıt heyecanı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Vakıf üniversiteleri arasında yüzde 100 tercih edilme oranına sahip SANKO Üniversitesinde, kayıt heyecanı yaşanıyor.

Öğrenciler, yaşamlarını şekillendirmek adına attıkları en büyük adımlardan biri olan meslekleri için, velileriyle birlikte günün erken saatlerinden itibaren SANKO Üniversitesi'nde kayıt yaptırmaya başladı. Vakıf üniversiteleri arasında yüzde 100 tercih edilme oranına sahip beş üniversiteden biri olarak başarılı bir tercih dönemini daha arkada bırakmanın gurur ve mutluluğunun yaşandığı SANKO Üniversitesi'nde, ilden ve il dışından kayıt için gelen öğrenci ve velilere kolaylık sağlamaya yönelik düzenlemeler yapıldı. Kayıtlarda yığılmanın olmaması için, 14 Ağustos 2017 günü sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümü öğrencileri, 15 Ağustos 2017'de de tıp fakültesi öğrencileri kayıt yaptırdı. Sağlık bilimleri fakültesi beslenme ve diyetetik bölümü öğrencileri 16 Ağustos 2017, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencileri ise 17 Ağustos 2017 günü kayıt yaptırabilecek. Mazeretleri nedeniyle gününde kayıt yaptıramayan öğrenciler, bölümüne bakılmaksızın, 18 Ağustos 2017 tarihinde kayıt için başvurabilecek. Öğrenci kulüplerinin temsilcileri de açtıkları stantlarda, kayıt yaptıran öğrenci ve velilere kulüplerinin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşıyor. Öğrenci ve veliler, kayıt sırasında SANKO Üniversitesi personelinin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için ise SANKO Üniversitesi'nde, hazırlıklar sürüyor.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.

(SD-Y)



15.08.2017 17:31:39 TSI

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