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Mardin'de İtfaiye Personeline Sertifika



(Fotoğraflı)



Murat Akgül

MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 60 personel eğitimden geçirildi.

Eğitimde, İlk yardımdan yangın söndürmeye kadar birçok konuda "Temel Yangın Eğitimi ve Becerileri" eğitimleri alan personel sertifikalarını aldı. Kent merkezi ve ilçelerde olası yangınlara daha hazır hale gelen personel 24 saat esasıyla hizmet verecek. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimize en iyi şekilde hizmet etmek adına personelimizin de nitelikli olması için çaba veriyoruz. Belediyemiz her yönüyle ilimize hizmet etmekte ve yaşanabilir bir kenti inşa etmek adına mücadele vermektedir. Yapacağımız tüm işlerde personelimizin alanında uzman olması hizmet kalitesinin artması adına son derece değer arz etmektedir. Bu nedenle çalışanlarımızın donanımlı olmasını istiyoruz. Özellikle İtfaiye konusunda hassasiyetimiz bir kat daha fazla artmaktadır. Bu nedenle 60 itfaiye personelimizi en dolu şekilde eğitimini sağladık" dedi.



"Donanımlı hale geldiler"

Personelin yangınlara ve kazalara en hızlı ve başarılı bir şekilde müdahale edebilecek duruma geldiğinin altını çizen Yaman, "İtfaiye personelimiz kendi alanlarında daha da uzmanlaşmıştır. İlçelerde hizmetlerine devam edecek olan İtfaiye çalışanlarımız olası olumsuzluklarda uzmanlıklarıyla tehlikeleri yok edecek durumdadır. Ayrıca ilimizde sıklıkla karşılaştığımız anız yangınları konusunda da personelimiz en iyi seviyelere gelmiştir. Bundan sonra da bu tür çalışmalarımızla personelimizin en güzel noktalara gelmesini sağlayacağız" diye konuştu.

(MA-MP-Y)



15.08.2017 17:32:10 TSI

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