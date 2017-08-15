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Sokak hayvanları sahipsiz değil

15 Ağustos 2017 Salı, 17:31
Sokak hayvanları sahipsiz değil
Sokak hayvanları sahipsiz değil

(Fotoğraflı)

Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belediye sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımı ve yaralı olanların tedavisi ile ilgilenen görevliler, beslenme odaklarına bıraktıkları su ve yiyeceğin yanı sıra havaların sıcak olmasından dolayı bazı bölgelere de mama ve su koymaya devam ediyor. Vatandaşların yaptığı ihbarlar ve görevlilerin yaptığı tespitler doğrultusunda, yaralanan, güçsüz ve hasta olduğu tespit edilen kedi ve köpekler hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınıyor.
Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi için de çalışmalar yapan ekipler, bir sokak köpeğine yeni bir aile bularak sahiplendirdi.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "Bizim yaşadığımız yerlerde onların da hayata hakkı vardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların her türlü ihtiyaçları ile belediye olarak yakından ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.
(HS-MŞ)

15.08.2017 17:33:54 TSI
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