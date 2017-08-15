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Üniversite Sporları Federasyonu'ndan Anadolu Üniversitesi'ne teşekkür

15 Ağustos 2017 Salı, 17:34
Üniversite Sporları Federasyonu'ndan Anadolu Üniversitesi'ne teşekkür
Üniversite Sporları Federasyonu'ndan Anadolu Üniversitesi'ne teşekkür

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, 2017 yılı organizasyon takvimlerinde yer ve 19-30 Ağustos tarihlerinde Tayvan'ın Başkenti Taipei'de düzenlenecek 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarına katılım gösterecek Anadolu Üniversitesi öğrencileri için Anadolu Üniversitesi'ne bir teşekkür yazısı gönderdi.
Teşekkür yazısında, bu büyük organizasyonda ülkemizi temsil edecek Anadolu Üniversitesi öğrencilerine başarı dilekleri sunuldu. Organizasyonda yer alacak sporcular ise; okçuluk branşından Demir Elmaağaçlı, Emre Çömez, atletizmden Ramazan Özdemir, Aykut Taşdemir, Alper Kulaksız, Sevilay Eytemiş, Elif Gören, Özlem Kaya, taekwondo branşından İrem Yaman, Nafia Kuş, Fatma Törehan, Ali Kemal Ustabaş, halterden Hurşit Atak ve wushudan Göknur Yaşın Dündar şekilde sıralandı;
"Öğrencilerin hedefi Anadolu Üniversitesi'ne şampiyonluk sevinci yaşatmak"
İkinci Üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesine kayıt yaptıran ve şu an 1. sınıf öğrencisi olan İrem Yaman, 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları kapsamında Anadolu Üniversitesi'ni taekwondo branşında temsil edecek. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'na bu yıl ikinci kez katılacağını belirten Yaman, 2015 yılında katıldığı turnuvada ikincilik elde ettiğini bu yıl ise hedefinin birincilik madalyasını Anadolu Üniversitesine kazandırmak olduğunu söyledi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden Göknur Yaşın Dündar, daha önce Wushu Türkiye Şampiyonasına katılarak Anadolu Üniversitesi'ni temsil ettiğini ve turnuvayı şampiyonlukla tamamladığını belirtti. Elde ettiği başarıda Anadolu Üniversitesi'nin büyük payı olduğuna dikkat çeken Dündar, özellikle kendilerine desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan'a teşekkürlerini iletti.
29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları kapsamında bu sene wushu branşında Anadolu Üniversitesini temsil edeceğini dile getiren Göknur Yaşın Dündar ise, duygularını şu şekilde aktardı:
"19-30 Ağustos tarihlerinde Taipe'de düzenlenecek olan 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunlarına gitmeye hak kazanmış bulunmaktayım. İnşallah orada da ülkemi ve üniversitem olan Anadolu Üniversitesi'ni başarıyla temsil ederek bu gururu herkese yaşatmak istiyorum. Benim için Türkiye'yi ve Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek büyük bir gurur ve şereftir."
(ÇAĞ-Y)

15.08.2017 17:37:41 TSI
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