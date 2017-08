YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Göç ve mülteci sorunu FÜ'de tartışılacak

Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) "Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü" ana temasıyla uluslararası katılımlı sempozyum düzenleneceği bildirildi.

FÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, tarafından "KAYSEM 11" adıyla "Uluslararası Göç ve Mülteci Sorununun Çözümünde Kamu Yönetiminin Rolü" ana temasıyla uluslararası katılımlı sempozyumun on birincisi düzenlenecek. 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından 246 akademisyenin katılacağı ve 41 oturumda gerçekleştirilerek, her bir oturumda 6 bildiri sunulacağı aktarıldı.

Ülkenin gündemini uzun süredir meşgul eden ve sürekli tartışılan konuların başında göç ve mülteci sorunlarının geldiğini belirten Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, "Yakın tarihimizde yaşanan bu göç ve mülteci sorunlarının siyasi, toplumsal, güvenlik, eğitim gibi birçok nedenden kaynaklandığı söylenebilir. Bu sorunu üreten insanın kendisidir. Nedeni ne olursa olsun göçlerin ortak niteliği, insanların kendi kültüründen, kentinden, doğup büyüdüğü çevreden kopması, mekansız ve vatansız kalması ve alışık olmadığı yeni bir ortama gitmesidir. Bu durum mevcut kentlerin yapı ve dokusunu etkilediği gibi göç konusunu da, kamu yönetiminin en önemli sorunlarından birisi haline getirmektedir. Ülkemizin insan hareketliliğine ciddi anlamda sahne olduğu düşünülürse bu konuda yasal, siyasal, toplumsal birçok yeni politikaya ihtiyaç duyulacağı da açıktır" dedi.

Sempozyumun amacı hakkında da bilgi veren Prof.Dr. Yatkın, "Göç konusunun, kamu yönetimi ve politikasına etkilerini, yarattığı fırsatları ve bunları ne kadar iyi değerlendirebildiğimizi görmektir. Yine yenilikçi ve disiplinler arası bir bakışla, ulusal ve uluslararası akademisyen, kamusal, özel ve sivil sektör temsilcilerinin katılımıyla, keşfetmek, değerlendirmek ve tartışmaktır. Temaya ilişkin yeni bilgi üretilmesini desteklemek, duyarlılık yaratılmasına katkı sağlamak ve bilginin paylaşılarak yayılmasını teşvik etmek için bir ortam sunmaktır. Bu organizasyon ile göç sorununa ilişkin olarak yapılacak yeni çalışmalara alt yapı oluşturulmasına, göç sorununun hemen her düzeyde yeniden tartışılmasına ve yeni çözüm modellerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

15.08.2017 17:39:10 TSI

