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Vali Doğan, Sukapı Mahallesinde

15 Ağustos 2017 Salı, 17:38
Vali Doğan, Sukapı Mahallesinde
Vali Doğan, Sukapı Mahallesinde

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars Valisi Rahmi Doğan, Sukapı Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Doğan, mahallede yapılan ve daha sonra atıl vaziyette bulunan kafe de bir takım incelemelerde bulundu.
Önceki dönem Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, tarafından Sukapı Mahallesi'nde yapılan ve geçen süre içerisinde ilgisizlik ve bakımsızlıktan viraneye dönen kafe, kimliği belirsiz kişi ve kişilerin mekanı olmuştu. Mahalle sakinlerini sürekli huzur eden metruk kafeye Vali Doğan, duyarsız kalmadı.
Sukapı Mahallesi'nde inşa edilip Kars'ın tarihi dokusuna zarar verdiği gerekçesiyle yıktırılan ve o tarihten beri atıl durumda bırakılarak Kars'ın tarihi dokusuna ve görüntüsüne zarar veren metruk yapılar ve çevresinde incelemelerde bulunan Doğan, burada mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.
Mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde inceleyerek görüş alışverişinde bulunan Doğan, sorunların biran evvel çözüme kavuşması ve bölgenin tekrar Kars'ın tarihi dokusuna uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
Doğan ve beraberindekiler incelemelerini tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.
(IÇ-Y)

15.08.2017 17:41:12 TSI
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