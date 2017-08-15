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İpekyolu Belediyesinin yaz spor okullarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 8 merkezde açılan 32 branştaki kurslara bin 100 kursiyer katılıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların yaz aylarını daha verimli ve keyifli geçirebilmesi amacıyla organize edilen spor, sanat ve mesleki eğitim kurslarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Toplam 8 merkezde açılan 32 branştaki kurslara bin 100 kursiyerin katılımıyla devam eden kurs merkezlerinden biri de Zaferler İlköğretim Okuludur. Deneyimli eğitmenler tarafından basketbol ve tekvando dallarında Zaferler İlköğretim Okulunda verilen kurslara 75 öğrenci katılıyor. Değişik grup ve kategorilerdeki çalışmalar gün boyunca sürüyor. Geleceğin sağlıklı nesillerini ve başarılı sporcularını yetiştirmede de önemli bir basamak olan yaz spor okullarımız, yaz boyunca faaliyetlerine devam edecektir" denildi.

(MSA-Y)



15.08.2017 17:42:10 TSI

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