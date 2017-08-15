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Halk düğünlerde silah atılmasında şikayetçi



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valiliği tarafından her ay düzenlenen "Halk Günü Toplantısı" bu ay Erkmen Kasabası'nda gerçekleştirildi. Vali Vekili Erhan Günay'ın başkanlığında gerçekleştiren toplantıda söz alan alan vatandaşlar özellikle düğünlerde silah atılması noktasında şikayetlerini dile getirdiler.

Erkmen Belediyesi toplantı salonunda yapılan "Halk Günü Toplantısı"nda konuşma yapan Vali Vekili Erhan Günay; "Öncelikle toplantımıza katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Sayın valimiz programları nedeniyle aramızda olamadı. Ben sizlere sayın valimizin saygı ve sevgilerini iletmek istiyorum. Halk günü toplantıları bundan sonraki aylarda farklı beldelerimizde ve köylerimizde yapılacaktır. Böylece vatandaşlarımızla kendi yerleşim yerlerinde buluşarak onların istek ve taleplerini dinleyeceğiz. Bu ayki toplantımızı Erkmen Kasabasında yapmak üzere bir araya geldik. Öncelikle sizleri dinleyeceğiz. İstek ve talepleriniz Erkmen Kasabası ile ilgili olabilir, genel olabilir. İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerimizle birlikte tüm taleplerinizi can kulağıyla dinleyeceğiz. Sizlerin bizlere ilettiğiniz konularda da ilgili kurum ve kuruluşlara konuları aktararak gelecek olan yanıtların halka en iyi şekilde hizmet etmek anlamında da takipçi si olacağız. Şimdi söz halkımızındır" dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlara tek tek söz vererek özellikle düğünlerde silah atılmasının ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, sağlık, ulaşım, alt yapı, içme suyu ve sinek problemlerini çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Vekili Günay, sorunların çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

(HK-Y)



15.08.2017 17:42:59 TSI

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